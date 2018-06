Fogo atinge depósito de munições em departamento de polícia no DF

SÃO PAULO - O depósito de armas e munições instalado no prédio do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal, em Brasília, foi atingido por um incêndio, entre as 22h e 23h30 de sexta-feira, 20.

Várias equipes dos bombeiros foram acionadas pois havia risco de explosão e muita fumaça saía do local segundo os policiais de plantão. Algumas salas foram destruídas. No mesmo setor onde o fogo de alastrou rapidamente estão guardadas também provas de crimes, armas e drogas.

O Departamento de Polícia Especializada fica no Setor Sudoeste Bloco D, próximo ao Parque da Cidade, e abriga a maioria das delegacias especializadas. Não se sabe ainda a causa do incêndio nem o montante do material destruído. O local será periciado nas próximas horas.