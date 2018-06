Fogo atinge hotel no aeroporto Tom Jobim, no Rio

Um princípio de incêndio atingiu parcialmente o almoxarifado do Luxor Hotel, localizado no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, na madrugada desta terça-feira, 3.

O fogo, que foi controlado rapidamente pelos bombeiros do aeroporto, começou por volta das 2h45, no almoxarifado do hotel, no terceiro andar do Terminal 1 do Aeroporto.

Segundo a assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ninguém ficou ferido. O terminal estava com baixo movimento no momento do incidente e as operações de pouso e decolagem ocorreram normalmente.