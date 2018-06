Fogo atinge loja de carros em SP e galpão em São Caetano Três carros foram totalmente destruídos, por volta das 3 horas da madrugada deste sábado, durante um incêndio que atingiu uma revendedora de veículos localizada na Avenida Dona Belmira Marin, no Parque Grajaú, zona sul da capital paulista. Policiais militares do 27º Batalhão foram acionados, pois havia a informação de que suspeitos foram vistos no local logo após o fogo ter início. Ninguém foi preso. Em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, oito equipes do Corpo de Bombeiros e funcionários da prefeitura iniciaram, por volta da 1 hora da madrugada deste sábado, o combate a um incêndio que atingiu um galpão de grande porte, localizado no bairro Cerâmica. O galpão serve de depósito de material para reciclagem, como papel, papelão, latas e plásticos em geral, segunda fontes policiais. Como a quantidade de material atingido pelo fogo é muito grande, tratores foram usados para a retirada do que já foi queimado e do que ainda pode ser salvo das chamas. As paredes de uma casa que fica ao lado do galpão já apresenta fissuras por causa do calor das chamas e outra casa vizinha ao galpão também corre o risco de ser danificada, informam as mesmas fontes.