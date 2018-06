Fogo atinge teatro em Guarujá, mas não provoca vítimas Um incêndio durante a madrugada deste sábado atingiu o teatro Procópio Ferreira, no bairro da Enseada, em Guarujá, na Baixada Santista. O teatro estava fechado no momento do início do fogo e ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda serão apuradas por peritos do Corpo de Bombeiros, mas já se sabe que um curto-circuito está fora de cogitação, pois as tomadas do palco estão intactas. O fogo começou por volta da 1h30 da madrugada e surgiu a partir de um canto do palco, onde a equipe de produção do espetáculo "Monólogos da Vagina" havia descarregado duas caixas com acessórios de figurino. O fogo fez um buraco de três metros no palco, comprometeu a iluminação e destruiu as cortinas e a parte elétrica do teatro. A peça "Monólogos da Vagina" é uma adaptação de Miguel Falabella e tem no elenco Fafy Siqueira, Mara Manzan, Vera Setta e Betina Viany. O espetáculo tinha duas apresentações marcadas para ontem este sábado e uma para o domingo no teatro Procópio Ferreira. As atrizes decidiram manter as apresentações, que serão transferidas para outro local, provavelmente para o teatro do Casa Grande Hotel, no mesmo bairro.