Fogo destrói 15 ônibus em pátio de revenda na BR-116 em Fortaleza (CE)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Pelo menos quinze veículos foram destruídos por um incêndio, que teve início às 21h30 desta quinta-feira, 25, no pátio de uma revenda de ônibus localizada na altura do quilômetro 9,1 da pista sentido interior da BR-116, no bairro de Messejana, em Fortaleza (CE).

Sete equipes dos bombeiros foram acionadas, mas não chegaram a tempo de evitar que o fogo se alastrasse. Três pessoas que estavam dentro da empresa acionaram a corporação logo que perceberam o primeiro veículo em chamas.

Para a segurança dos motoristas e dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou por duas horas parte da pista, deixando o tráfego fluir apenas pela faixa da esquerda. Em razão do horário, a fila de veículos que se formou na região foi pequena.

Não se sabe ainda o que causou o incêndio.