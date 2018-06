Fogo destrói antiga tecelagem Um incêndio destruiu uma antiga fábrica de tecidos, a Tecelagem Advanced, no Jardim Primavera, bairro residencial de Várzea Paulista, no interior de São Paulo. O fogo teve início às 3h30 de ontem e atingiu o depósito de tecidos, o refeitório e o vestiário da fábrica. Mais de dez horas depois, os 25 homens do Corpo de Bombeiros enviados ao local em sete carros ainda não tinham conseguido apagar todos os focos do incêndio. Segundo os bombeiros, todos os funcionários da fábrica foram retirados do prédio e não houve feridos. Até a noite de ontem, a perícia técnica ainda não havia identificado as causas do incêndio. A rede elétrica teve de ser desligada por precaução deixando as casas da região sem luz durante pelo menos seis horas.