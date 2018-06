Fogo destrói aparelho de US$ 800 mil no HC Um incêndio que destruiu um aparelho de ressonância magnética forçou os bombeiros a isolarem um prédio anexo ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ontem. O equipamento custa cerca de US$ 800 mil. Não houve feridos. Por volta das 10 horas, funcionários perceberam um barulho estranho no aparelho, que começou a queimar. O fogo foi controlado antes do meio-dia. As causas ainda são desconhecidas. O atendimento ao público voltou ao normal no início da tarde.