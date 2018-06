Fogo destrói de parte da Cidade do Samba e compromete estrutura

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu a Cidade do Samba, no centro do Rio de Janeiro, por volta das 7h desta segunda-feira, 7. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas ao local 39 viaturas e cerca de 120 homens de sete quartéis, que conseguiram controlar os focos por volta das 11h. A área foi isolada para evitar que o fogo atingisse prédios e armazéns vizinhos ao local.

Veja também:

Incêndio causa desespero nas escolas de samba

Paes sugere que não haja rebaixamento no carnaval

Dois integrantes da Portela são detidos após confusão

Uma vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. Ela teve intoxicação pela inalação da fumaça, mas passa bem. Não há informação se a vítima estava dentro de um dos barracões ou passava pelo local.

Segundo a assessoria de comunicação da corporação, a maior dificuldade em combater o fogo foi a impossibilidade de entrar nos galpões, que já estão com a estrutura comprometida. Parte de uma parede do barracão da Grande Rio desabou e há possibilidade de mais desabamentos. A área da escola foi a mais atingida pelo fogo.

Segundo o assessor de imprensa da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Vicente Tatoli, os barracões da Portela, União da Ilha, Grande Rio - que vão se apresentar no segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí - e o da própria liga foram atingidos. Os barracões das escolas de samba abrigam os carros alegóricos e as fantasias para a folia; no da Liesa, são desenvolvidos projetos sociais.

O fogo se espalhou rapidamente em razão do material inflamável, como plástico, madeira e isopor, estocado nos barracões das agremiações. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Em entrevista, por telefone, ao Bom Dia Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que não há possibilidade do desfile de escolas de samba não acontecer no carnaval e das escolas atingidas não desfilarem. "Óbvio que estão prejudicadas, mas terão todo o apoio e suporte da prefeitura", afirmou. O prefeito informou que a reconstrução da Cidade do Samba tem início ainda essa semana. Recentemente, ele havia anuncado que iria construir uma nova Cidade do Samba para escolas do grupo de acesso.

O tenente-coronel dos bombeiros, Alexandre Rocha, disse à emissora que o trabalho de controle do incêndio é difícil devido à grande quantidade de produtos inflamáveis e às altas temperaturas no local. Segundo ele, o prédio da cidade do samba foi construído dentro das especificações de segurança." O Corpo de Bombeiros faz fiscalizações anualmente. Mas mesmo com as exigências cumpridas, em cada incêndio há sempre um complicador. Não há como ser 100% seguro, ainda mais com uma carga de incêndio é muito grande", explicou.

A Cidade do Samba é um complexo de galpões destinados à armazenagem e construção de alegorias e fantasias das escolas do grupo especial do carnaval carioca.

(Com Marília Lopes, da Central de Notícias)

Atualizado às 11h15