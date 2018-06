Fogo destrói prédio comercial antigo no centro do Rio

Nove equipes dos Bombeiros foram necessárias para controlar um incêndio que atingiu um prédio comercial antigo localizado na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Buenos Aires, no centro do Rio. O fogo, que teve início por volta das 21 horas de quarta-feira, 1, foi controlado apenas no final da noite, mas a última equipe só deixou o local às 2h40 desta quinta-feira, 2.

O incêndio começou numa drogaria que fica no primeiro andar do imóvel e se espalhou rapidamente para os outros dois pavimentos, pois boa parte do teto e do piso continha madeira. Segundo os bombeiros, quase toda o imóvel ficou destruído, mas não houve vítimas, pois as lojas já estavam fechadas e o prédio estava vazio. Não se sabe ainda o que originou as chamas.