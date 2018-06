Fogueira das vaidades

A segurança da Granja do Torto já foi alertada pelo serviço de inteligência da Presidência da República: três dos agentes de plantão na festa junina que Lula vai oferecer amanhã à sua equipe de governo terão a missão exclusiva de seguir todos os passos de Carlos Minc no arraial. Motivo: corre em Brasília o boato de que o ministro Reinhold Stephanes, da Agricultura, estaria planejando jogar o colega do Meio Ambiente na fogueira. De colete e tudo! Pelo combinado, o também ministro Mangabeira Unger deve se agachar atrás do Minc quando ele estiver entretido junto ao fogo pela costumeira conversa pra boi dormir de Stephanes. Para que ninguém veja o empurrãozinho que o derrubará com a ajuda da "cama de gato", a ação deve acontecer justo no momento em que Nelson Jobim chegar ao Arraiá do Torto, monopolizando os olhares de todos os convidados para seu traje caipira. O ministro da Defesa prometeu caprichar no modelito. Como é que, depois, eles vão botar a culpa na bancada ruralista, isso aí o pessoal da Abin ainda não conseguiu descobrir. VELHINHO DANADO "O Nelson Mandela ainda sopra a vuvuzela!" Joel Santana BRASIL X EUA Definida a partida final da Copa das Confederações, Lula comentou com assessores que "só falta agora o Obama querer vir discutir futebol comigo!" No fundo, no fundo, o presidente está louco para que o colega americano puxe o assunto. Cor de burro quando acerta Dunga não repetiu ontem a camisa do jogo contra a Itália, mas manteve a cor salmão no detalhe da camiseta que lhe servia de segunda pele à beira do gramado em Johannesburgo. Nada mais explica a sorte do gol no finalzinho marcado pelo ala direito que o técnico lançou na lateral esquerda. Nada de pânico Fuga de dólares da Argentina não tem nada a ver com a gripe suína. E não se fala mais nisso, ok? Se ficar o bicho come Para se ter uma ideia do desespero das pessoas em Teerã, o melhor amigo de Paulo Coelho no Irã pediu ao escritor que cuidasse de sua mulher caso ele não conseguisse sair do país. Porco chauvinista A mulher de Mark Sanford, o governador americano que estava pegando a amante em Buenos Aires, lamentou que ele não tenha reaparecido com gripe nos EUA. Mais um, menos um... Lula vai dar um pulinho na Líbia na próxima quarta-feira. Por uma questão de coerência, talvez se solidarize a Muamar Kadhafi, assim como fez com Mahmoud Ahmadinejad e José Sarney. É papo furado? Ziraldo disse na festa dos 40 anos do Pasquim que o brasileiro "se desinteressou pelo humor político". Ninguém aguenta mais ouvir piadas sobre aquilo que o senador Heráclito Fortes tem na boca!