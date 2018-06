A fusão da Perdigão com a Sadia é uma daquelas notícias enguiçadas há tanto tempo que muita gente custa a crer que as partes vão mesmo, enfim, juntar as salsichas na gigante Brasil Foods. Tem ainda a chance de o Cade melar o negócio, hipótese que daria mais tempo ao cidadão que não sabe ainda o que dizer quando, sacramentada a transação, lhe perguntarem: "Foi bom pra você?" Como no anúncio de uma das marcas, há quem desconfie que, agora, vai ser enganado toda vez que comprar presunto na mercearia do Juvenal, mas isso talvez não tenha nada a ver, genuinamente, com defesa do consumidor. O brasileiro anda desconfiado de tudo. Desconfia da Petrobrás e da CPI da Petrobrás. Do governo e da oposição, da gripe suína, da meteorologia, da crise econômica, da despoluição do Rio Tietê, do exame do Enem, do guarda da esquina, da imprensa e, claro, do novo namorado da Susana Vieira. A linguiça, o peito de peru e a coxinha de frango não são, decerto, nosso problema maior. Relaxa! Vai ser bom pra você! ALELUIA Jesus está em todos os lugares! Fez uma aparição rapidinha ao lado de Luiza Brunet em festa no Rio, quando todo mundo pensava que ele estivesse no bem-bom da cabala com a Madonna em Nova York. AHA, UHU... "A CPI da Petrobrás é nossa!" Aloizio Mercadante, reivindicando a presidência e a relatoria da comissão parlamentar para os aliados do governo Raciocínio lógico Essa mania de economizar está levando a classe média à loucura! Tem casal fazendo as contas para aproveitar o último inverno sem pedágio de acesso a Campos do Jordão. Partida de partidos Pelo que deu para entender do noticiário político em curso, o governo conseguiu transformar o que parecia um jogo contra a oposição na CPI da Petrobrás em amistoso da base aliada. Zona do agrião Imagina a cabeça do Adriano treinando ontem na Gávea, enquanto seus colegas da Vila Cruzeiro enfrentavam a polícia com barricadas na entrada da favela! No futebol italiano, ele não ficava sabendo de nada disso. Quase foi à loucura de tédio! Só pode ser castigo Bill Clinton é o novo enviado especial da ONU ao Haiti. Isso quer dizer o seguinte: alguma ele aprontou em Nova York enquanto a Hillary negociava a paz no Oriente Médio. Sabatina do Lula O Brasil comemora amanhã, 21 de maio, o Dia da Cachaça. Que ex-presidente sancionou a lei que criou a data? Errou quem apostou em Jânio Quadros: foi o Itamar Franco, bobão! Puro preconceito O Speedy ganhou apelido em São Paulo: banda larga de baiano. Pode? Para soltar a franga Entreouvido numa esquina da Av. Paulista: "Brasil Foods não é aquele inferninho aqui da Augusta?"