'Foi crime de ódio homofóbico', diz coordenador do Rio Sem Homofobia sobre atropelamento

RIO - O coordenador do programa estadual Rio Sem Homofobia, Cláudio Nascimento Silva, vai à delegacia de Alcântara, em São Gonçalo, para acompanhar as investigações sobre o assassinato do jovem Eliwellton da Silva Lessa, de 22 anos, na madrugada de segunda-feira, 29. Eliwellton foi atropelado três vezes, depois de discutir com um motorista de van, que o chamou de "viado".

Testemunhas contaram que o motorista acelerou antes de atropelar o rapaz sobre a calçada, depois deu marcha à ré e passou com o carro por cima de Eliwellton mais duas vezes. A vítima teve a coluna fraturada em três lugares.

"Foi um crime bárbaro, de ódio homofóbico. Nessa região de São Gonçalo tem ocorrido muitos crimes. Estou muito triste. Trabalho nesse tema há muitos anos. A gente vê avanço em várias questões, nas políticas públicas, mas vê esse recrudescimento da violência, essa banalização da vida do outro", afirmou Cláudio Nascimento, que também está à frente da superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Nascimento fez um apelo para que testemunhas que souberem a identificação do motorista da van, placa do veículo ou qualquer informação que leve ao assassino, entre em contato com o Disque Cidadania LGBT (0800-0234567). O serviço funciona no Estado do Rio. Pessoas de outras localidades podem entrar em contato com o Disque-Denúncia (21-2533-1177).