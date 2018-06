Folha antiga de Zona Azul vale até terça As folhas antigas de Zona Azul terão validade até terça-feira. Poderão ser usadas juntamente com o modelo novo, lançado em janeiro pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que tem recursos de rastreabilidade, por código de barras. A partir de quarta-feira, o modelo antigo perderá a validade, mas as folhas poderão ser trocadas na própria CET, na Rua Senador Feijó, 143.