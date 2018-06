Folha de Zona Azul passará de R$ 1,80 para R$ 3 em julho Depois de oito anos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai aumentar o valor da folha unitária para estacionamento em vagas da Zona Azul na capital paulista. De R$ 1,80, o motorista passará a pagar, a partir de 1º de julho, o valor de R$ 3,00 - um aumento de 67%. Segundo a CET, o reajuste aplicado às tarifas é menor do que o apurado pela inflação medida pela média de três diferentes índices, entre junho de 2001 e janeiro de 2009 - apesar de ficar acima da inflação oficial (60% até abril). Em maio de 2001, aplicou-se um reajuste de 50%, após quatro anos - quando a inflação oficial no período havia sido de 14,92%. Haverá desta vez, porém, um desconto para o motorista que optar pela aquisição do talão com 10 folhas. Ele vai custar R$ 28,00, um abatimento de R$ 2,00 (9,3%). Hoje, o talão com dez folhas sai por R$ 18,00. A empresa de trânsito informou que as folhas adquiridas antes da data do aumento, marcadas com o valor atual, continuarão valendo normalmente e poderão até ser vendidas depois de 1º de julho, ainda pelo valor que trazem impresso, de R$ 1,80. VILA OLÍMPIA A partir de segunda-feira, as ruas da Vila Olímpia, na zona sul, terão novas regras para estacionamento. A CET vai instalar 381 vagas de Zona Azul, além de proibir o estacionamento onde antes era liberado.