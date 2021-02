Sem folia: antes e depois dos tradicionais redutos de carnaval

Neste 2021, pela primeira vez em muitos anos, as escolas de samba, os tradicionais blocos de rua e seus foliões, que costumam lotar os sambódromos, ruas e avenidas dos grandes centros, como Rio de Janiero, Recife e São Paulo, ficaram em casa. O cancelamento das festividades do carnaval em 2021, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deixou consagrados redutos de celebração esvaziados. Confira abaixo como foram as festividades em 2020 e hoje:

