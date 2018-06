Foliões são detidos por fazer xixi durante pré-carnaval no Rio

SÃO PAULO - Agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) encaminharam para a 14ª DP (Leblon), no Rio de Janeiro, 96 foliões que urinavam nas ruas durante o desfile de blocos pré-carnavalescos neste fim de semana, dias 4 e 5. Entre os mijões estavam 13 mulheres.

Neste domingo, 5, durante o desfile pré-carnavalesco do bloco Me Esquece, na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, 51 pessoas que urinavam nas ruas foram levadas para a delegacia. No sábado, 4, durante o desfile do Spanta Neném, na Lagoa, 20 mijões foram levados para a DP. Durante o desfile da Banda de Ipanema, outras 25 pessoas também foram encaminhadas para a delegacia.

Além disso, agentes de Controle Urbano da Seop apreenderam, com ambulantes não autorizados, durante os desfiles dos blocos: 1.361 bebidas diversas, 150 sacolés de cachaça, 18 garrafas de vidro, 21 isopores, seis carrinhos para transporte de mercadorias, 300 adereços e três guarda-sóis. A fiscalização multou 166 veículos e rebocou 18 por estacionamento irregular nas regiões onde ocorreram desfiles de blocos. Guardas municipais também participaram da ação.

Desde o dia 20 de janeiro, início dos desfiles dos blocos pré-carnavalescos, 171 pessoas foram flagradas fazendo xixi nas ruas.