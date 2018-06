Fora do estúdio, mistura de política e evento social Antes do debate na TV Record, um coquetel cheio de políticos e assessores, no saguão externo ao estúdio, deu ao encontro de candidatos um tom de evento social. Misturaram-se o presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, a secretária do Ambiente do Rio, Marilene Ramos, e candidatos a governador do Rio como Jefferson Moura (PSOL) e Fernando Gabeira (PV) e ao Senado, como Lindberg Farias (PT). O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), candidato à reeleição, chegou com a presidenciável do PT, Dilma Rousseff, por uma entrada privativa. Sentou-se na primeira fila, ao lado do candidato a vice-presidente na chapa de Dilma, Michel Temer (PMDB). Serra chegou depois da candidata do PV, Marina Silva, e de Dilma, e as cumprimentou com beijinhos no rosto.