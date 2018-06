Foragido da Justiça há 17 anos é preso em Santa Catarina

Marcus Vinícius da Silva Desimone, foragido da Justiça carioca há 17 anos, foi preso neste domingo, 12, pela Polícia Federal em Santa Catarina. Após praticar crime de homicídio no Brasil, Desimone se mudou para os Estados Unidos, onde residiu por 14 anos, retornando em 2005 para morar em Florianópolis. Ele era como procurado pela Interpol americana desde que o governo brasileiro entrou com pedido de extradição. O preso deverá ser levado ao Rio de Janeiro nos próximos dias e ficará à disposição do 2º Tribunal do Júri.