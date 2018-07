Foragido é recapturado em frente a escola em SP Dois guardas civis metropolitanos prenderam esta manhã um bandido foragido da Justiça, em frente a uma escola municipal, na região de São Mateus, na zona Leste da capital paulista. David Gonçalves de Melo, de 19 anos, que cumpria pena de sete anos em uma colônia penal agrícola, aproveitou o indulto do dia das mães para fugir. Ele foi flagrado com um revólver de calibre 38 de numeração raspada em frente à EMEI Maria de Lourdes. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal Urbana, o policiamento nas escolas foi reforçado depois que 15 peruas da operação Vai e Volta da Prefeitura, que faz o transporte gratuito dos alunos, foram assaltadas no mês de abril. O caso será registrado no 49º Distrito Policial de São Mateus.