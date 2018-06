Foragido poderá recorrer em processo Decisão tomada ontem pelo STF reconheceu o direito de réu desaparecido durante o processo e até preso que fugiu de recorrer à Justiça contra condenações. Num dos casos julgados, o réu ficou foragido durante todo o curso do processo criminal, não tendo o TJ analisado a apelação em razão da revelia. Ocorre que o artigo 524 do Código de Processo Penal, que impedia tal recurso, foi revogado no ano passado.