Foragido, traficante carioca é preso no NE O traficante Antônio Ferreira, de 43 anos, o Rabicó, foi preso ontem em Mamanguape, a 30 quilômetros de João Pessoa, quando levava as filhas à escola. Posto em condicional em 2007, era considerado foragido. Rabicó é acusado de chefiar o tráfico no Morro do Salgueiro e de fornecer drogas para o Morro do Fallet. Ele vivia como empresário no Nordeste.