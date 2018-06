Força Nacional amplia atuação em presídio A Força Nacional de Segurança ampliou a atuação no Presídio Federal de Catanduvas, no oeste do Paraná, em razão da decisão de agentes penitenciários de radicalizar a greve iniciada em 8 de setembro: eles não mais colocam 50% dos servidores do plantão à disposição da direção do presídio para serviços essenciais. Mais 41 homens da Força Nacional chegaram a Catanduvas, anteontem, segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen).