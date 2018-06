Força Nacional atuará diretamente nos presídios do RN

Atualizado às 21h53

NATAL - Após os 215 homens da Força Nacional assumirem os presídios de Natal, foi descoberto nesta quarta-feira, 18, um túnel no Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona norte de Natal. O local já foi alvo de um motim na semana passada. O balanço da crise no sistema penitenciário do Estado aponta que em uma semana foram registradas rebeliões em 14 das 33 unidades prisionais do Estado.

Nesta quarta, ainda havia um motim ativo na penitenciária de Alcaçuz, no município de Nísia Floresta – principal unidade prisional do Estado. Pela manhã, os presos se revoltaram na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, localizada no município de Nísia Floresta. A confusão começou por volta das 9h30 e durou cerca de duas horas para ser controlada.

Na penitenciária, estão 400 presos. Segundo a direção, os detentos tentaram quebrar as grades que permitem o acesso de uma ala para outra.