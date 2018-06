Força Nacional chega a Porto Alegre para reforçar segurança

PORTO ALEGRE - Na tarde deste domingo, desembarcaram em Porto Alegre 120 agentes da Força Nacional para reforçar o policiamento no RS. O envio dos soldados foi aprovado pelo presidente interino Michel Temer depois de pedido feito pessoalmente pelo governador do RS, José Ivo Sartori, nessa sexta-feira.

Os agentes estavam no Rio de Janeiro, onde integravam as forças de segurança para a Olimpíada. Em território gaúcho, eles trabalharão ao lado da Policia Civil e Brigada Militar. A tropa atuará no policiamento, ficando subordinada a comandantes da polícia militar local.

O efetivo de 120 agentes será reforçado com o envio de 30 viaturas e de mais 20 homens durante esta semana.

Primeiramente, a Força Nacional seria responsável pelo patrulhamento de penitenciárias, liberando os policiais militares para o trabalho na rua. Posteriormente, o governo gaúcho recuou. Agora, a força tarefa que toma conta de alguns presídios - e que emprega brigadianos - permanecerá inalterada.

A Força Nacional pode ficar de 30 a 90 dias no RS. Entretanto, o convênio com o governo federal pode ser prolongado, conforme necessidade.

O pedido de auxílio foi realizado após o latrocínio que culminou coma morte de Cristine Fagundes, 44 anos, enquanto esperava o filho em frente à escola, na zona norte de Porto Alegre, na última quinta-feira.