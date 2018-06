Força Nacional de Segurança segue nesta tarde para SC

A Força Nacional de Segurança Pública envia nesta tarde a Santa Catarina um grupo de 45 homens especializados em busca e salvamento, para ajudar no socorro às vítimas das enchentes que castigam várias regiões do Estado há três dias. O grupo levará 12 cães farejadores, treinados para a busca de pessoas em áreas de desastres. Veja também: Seis cidades decretam estado de calamidade Lula sobrevoa áreas atingidas nesta quarta Temporão anuncia R$ 100 milhões para medida de socorro BRs-376 e 101 são parcialmente liberadas População pode consumir água de piscinas Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Defesa Civil abre conta para doações Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação O embarque da tropa está previsto para as 15h30, da Base Aérea de Brasília, em avião da Força Aérea Brasileira. O pedido de ajuda federal foi feito pelo governador de Santa Catarina, Luiz Henrique e a força permanecerá no Estado por um período inicial de 20 dias, podendo ser prorrogado. Os integrantes da equipe são todos bombeiros especialistas em operações de salvamento e acabam de concluir curso de condutores de cães para busca de pessoas.