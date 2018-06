Força Nacional fica nas prisões de Campo Grande e Catanduvas

O Ministério da Justiça determinou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR). A força deve apoiar as operações realizadas pelo Departamento Penitenciário Nacional de manutenção da custódia dos presos e guarda das prisões. A determinação está no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21.

O prazo para a realização das atividades será de 60 dias, sem qualquer alteração na quantidade dos policiais disponibilizados no planejamento inicial da operação. O envio da Força Nacional de Segurança Pública foi determinado também para o município de Novo Progresso, no Pará, para atuar na Operação Boi Pirata 2.

A operação, solicitada pelo Ministério do Meio Ambiente, vai apoiar o efetivo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no combate ostensivo ao desmatamento ilegal na Floresta Nacional de Jamanxin, em um prazo de 30 dias.