Força Nacional ficará 90 dias em Santa Catarina

Brasília - A Força Nacional de Segurança Pública reforçará as ações de combate à violência em Santa Catarina e ficará presente no Estado durante noventa dias. A portaria autorizando o reforço na segurança local foi assinada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e atende a pedido feito pelo governo catarinense. O prazo de permanência das tropas pode ser prorrogado, caso seja necessário.

"As ações serão desenvolvidas a fim de atuar no âmbito das atividades operacionais de manutenção da ordem pública, visando a prevenir um possível agravamento da situação nas áreas de conflito do Estado de Santa Catarina", cita a portaria.

Desde o fim de janeiro, o Estado sofre uma série de ataques violentos em mais de 30 cidades. Ao todo já foram registrados este ano mais de 100 ocorrências. Em novembro do ano passado, o Estado sofreu uma primeira onda de atentados em 16 municípios.