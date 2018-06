Força Nacional não inibe facções criminosas no Maranhão

Outro ônibus, da linha Pão de Açúcar, foi atacado. Neste caso, porém, apenas alguns bancos foram incendiados. Os próprios moradores apagaram as chamas, com uso de baldes d'água.

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Serviço de Inteligência prenderam dois irmãos suspeitos de serem os autores do primeiro incêndio. Identificados como Gilmar Delgado Sousa, de 20 anos, e Alan Delgado Sousa, de 19, foram reconhecidos pelo motorista e pela cobradora. Citados como membros da facção Bonde dos 40, eles foram interrogados na Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic).

A polícia conseguiu localizar mais quatro suspeitos de envolvimento nos ataques. Um homem identificado como Eduardo Andrade, o "Cara de Cobra", foi encontrado na companhia de três adolescentes. Eduardo trocou tiros com os policiais e foi derrubado. Ele morreu quando era submetido a cirurgia no Hospital Municipal Djalma Marques, o Socorrão 1.

Os três adolescentes foram conduzidos para a sede da Seic, onde teriam assumido a autoria do ataque ao ônibus. Porém, o delegado Luís Jorge, superintendente de Investigações Criminais, informou que eles seriam ouvidos com cautela, pois poderiam estar assumindo o crime para livrar os maiores de serem punidos.

No ataque do recanto Vinhais, três homens embarcaram no ônibus no ponto final e, quando o coletivo trafegava pela Alameda Andrômeda, um dos criminosos colocou o revólver na cabeça da cobradora. Em seguida, eles ordenaram que todos os passageiros descessem, jogaram gasolina e atearam