Força Nacional reforçará segurança nas rodovias federais do Rio por 15 dias

BRASÍLIA - O ministro Sérgio Moro autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas rodovias federais no Estado do Rio de Janeiro por 15 dias, a partir desta sexta-feira, 1º.

De acordo com portaria no Diário Oficial da União (DOU), as tropas serão empregadas "nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em apoio à Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, na modalidade de patrulhamento motorizado, em caráter episódico e planejado, por 15 dias a partir de 1º de março de 2019".

A operação terá o apoio logístico da Polícia Rodoviária Federal, órgão que solicitou a ajuda e que deverá disponibilizar a infraestrutura necessária à instalação de base administrativa da Força Nacional. O contingente será definido entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a portaria de Moro, o prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado, se necessário. No entanto, se não houver pedido para renovação, o efetivo será retirado, tempestivamente, após o período autorizado.