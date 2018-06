Força Nacional vai ajudar desabrigados A Força Nacional de Segurança Pública enviou ontem a Santa Catarina 45 homens especializados em buscas e em salvamentos, para ajudar no socorro às vítimas das enchentes que castigam há dias várias regiões do Estado. O grupo levará 12 cães farejadores - os animais são treinados para a busca de pessoas em áreas de desastres. O pedido de ajuda federal foi feito pelo governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB), e a força permanecerá no Estado por um período inicial de 20 dias, podendo ser prorrogado.