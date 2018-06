Força Nacional vai atuar na região metropolitana do Rio O governador do Rio, Sergio Cabral Filho, anunciou nesta quarta-feira, 31, que a Força Nacional de Segurança, que montou operação somente nas divisas do Estado, irá atuar também na região metropolitana, a partir de fevereiro. Cabral não deu detalhes da ação nem precisou qual seria seu primeiro dia. Segundo o comando da Força já informara anteriormente, a intenção seria posicionar a tropa nas vias expressas da capital. A entrada em favelas não está prevista, por enquanto.