Força Sindical entra com ação contra Marta A Força Sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e o vereador Raul Cortez (PPS) - filiado à central sindical - protocolaram, nesta sexta-feira, uma ação popular na 6ª Vara da Fazenda Pública do município contra a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT). A ação pede a devolução do dinheiro gasto pela Prefeitura no envio de correspondências a 1,6 milhão de contribuintes com informes sobre o novo valor venal de seus imóveis e a possibilidade de isenção da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), caso a progressividade do tributo seja aprovada na Câmara Municipal de São Paulo. Os autores da iniciativa argumentam que o procedimento da Prefeitura é ilegal, porque se trata de propaganda política para angariar o apoio popular ao projeto. Para a semana que vem está prevista nova manifestação contra o projeto do IPTU, a exemplo da passeata organizada pelo Grupo dos 12 (G-12) na última quarta-feira.