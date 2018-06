Força Sindical organiza encontro de apoio a Alckmin A Força Sindical promove na terça-feira, 15, encontro para apoiar o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin. O evento, que será realizado na Casa de Portugal às 17 horas, antecede a reunião que a central terá com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para sexta-feira (18). A Força afirmou que o encontro demonstra "a pluralidade de idéias que existe dentro da Central". A central sindical informou que foi fundada "com o propósito de ser comprometida em agrupar as mais diversas tendências políticas e sindicais da sociedade brasileira", e acrescentou que "nunca houve limites (na entidade) para o livre debate de idéias, de opiniões e de pensamento".