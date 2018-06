Força-tarefa intensifica limpeza na Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu

Uma força-tarefa vai intensificar, a partir desta quarta-feira, 16, a limpeza urbana e os serviços de conservação nas Favelas da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, na zona sul do Rio, ocupadas pela Polícia Militar no fim de semana.

A Coordenadoria Geral de Conservação (CGC) atuará com cerca de 60 homens priorizando a recuperação do sistema de drenagem, por meio da limpeza e desobstrução das galerias pluviais, caixas e ralos.

Além disso, será feita recuperação da pavimentação asfáltica, recuperação de escadarias, grades, gradis e implantação de meio-fio na Autoestrada Lagoa-Barra, na saída do Túnel Zuzu Angel.

O sistema de iluminação também terá reparos. A Rioluz participará com 60 homens para restabelecimento e reparos no sistema de iluminação pública, além de substituição e limpeza dos equipamentos danificados.

Já a Comlurb terá 200 homens em seu efetivo, incluindo trabalhadores comunitários e garis, para continuar com serviços de varrição e coleta, além da retirada de lixo das encostas com a utilização de garis alpinistas.