Força-tarefa tenta conter incêndio em Parque Estadual no Tocantins

SÃO PAULO - Um incêndio atinge, desde sexta-feira, 6, o Parque Estadual do Lajeado, a leste de Palmas, Tocantins. Ontem, 10, uma força-tarefa foi constituída para tentar conter o fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tocantins, as chamas atingem também outros pontos da Serra do Carmo, onde o parque está inserido. A prioridade hoje, 11, é evitar que o incêndio se aproxime de algumas chácaras localizadas na serra.

Os bombeiros não souberam precisar a extensão da mata atingida, pois existem diversos focos de queimada. Nesta tarde, cinco equipes do Corpo de Bombeiros estavam distribuídas em uma faixa de 17 km.

Os fortes ventos, que hoje chegaram a 70km/h, e a baixa umidade do ar dificultam o trabalho da força-tarefa, formada por: bombeiros, Guarda Metropolitana de Palmas e o 22º batalhão de Infantaria do Exército. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Delegacia do Meio Ambiente.