Força-tarefa tenta conter incêndio em parque paranaense Um incêndio, que começou na sexta-feira, 11, está destruindo parte da vegetação do Parque Nacional do Iguaçu, em Céu Azul, no oeste do Paraná. De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já foram consumidos aproximadamente 40 hectares da floresta, uma das últimas nativas do Estado. Local de difícil acesso, somente no sábado, 12, uma equipe da força-tarefa formada por bombeiros, policiais florestais e brigadas do Ibama conseguiu chegar ao local do fogo, levada por helicópteros. Nesta segunda, 46 homens trabalham para debelar as chamas, com o auxílio dos helicópteros que buscavam água em um açude na região. O parque tem 185 mil hectares e o fogo está a cerca de 5 quilômetros da borda. No sábado, havia uma expectativa de que as chamas tivessem sido controladas, mas como o vento tornou-se um pouco mais forte, elas foram novamente aguçadas à noite. Caso chova na região, as chuvas não devem ser muito fortes, de acordo com o Instituto Simepar. No dia 23 de julho outro incêndio já tinha consumido praticamente o mesmo tamanho de mata nas proximidades. A estiagem também esta preocupando a região de Curitiba. A Igreja Católica programou para quarta-feira, 16, um dia de novenas pela chuva no Santuário Nossa Senhora do Carmo. Mas a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) divulgou, na manha desta segunda, que está começando a conseguir, com o rodízio no fornecimento de água, o que não conseguira com insistentes pedidos: a economia de 20% no consumo. De acordo com a empresa, na primeira semana de racionamento, esse porcentual foi conseguido em relação à extração de água das barragens do Iraí e Piraquara. Em relação à água tratada, a redução na produção chegou a 11,56% nos sete primeiros dias do racionamento, iniciado no dia 4. No rodízio, estão envolvidas 1,8 milhão de pessoas de Curitiba e região metropolitana. O diretor de Operações da Sanepar, Wilson Barion, disse, em nota, que a empresa estuda novas medidas para ampliar a redução no uso de recursos hídricos, caso seja necessário. "No entanto, as medidas não estão definidas e tampouco a data de implementação", salientou.