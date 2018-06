Forças Armadas terão poder de polícia no Centro e em Copacabana

RIO - A Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que confere poder de polícia às Forças Armadas foi estabelecida para este sábado, 27, e domingo, 28, na área que abrange todo o trajeto de peregrinação até Copacabana, onde vão ocorrer a vigília e a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude.

Inicialmente, a GLO seria decretada na região de Guaratiba, na zona oeste. Entretanto, o local foi alterado em virtude da transferência dos dois eventos de Guaratiba para a Praia de Copacabana, devido às chuvas que transformaram o Campus Fidei (Campo da Fé) num lamaçal. A peregrinação começa na estação ferroviária Central do Brasil, e segue pelas avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, no centro; Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo, Rua Lauro Sodré (Botafogo), Túnel Velho e Avenida Princesa Isabel (Copacabana), na zona sul.

Há militares do Exército e da Marinha ao longo de todo o trajeto. Milhares de fiéis já iniciaram a peregrinação em direção à Praia de Copacabana. A pista lateral sentido Centro da Avenida Presidente Vargas e toda a extensão da Avenida Rio Branco, no centro, estão interditadas ao tráfego.