Fórmula privilegia partidos com pouca expressão

Isso voltará a acontecer no futuro. Ao definir que um terço da propaganda seja dividido entre todos os partidos com candidatos, independentemente de seu tamanho, a legislação privilegia as pequenas legendas.

Dos seis presidenciáveis nanicos que concorreram este ano, cinco eram de partidos que nem sequer tinham representantes na Câmara dos Deputados - PCB, PCO, PSDC, PRTB e PSTU. O sexto micropartido que concorreu à Presidência foi o PSOL, cuja bancada é de três deputados (0,6% do total de parlamentares).

Apesar de contar com cerca de 25% do tempo destinado aos candidatos, os nanicos obtiveram, somados, aproximadamente 0,15% do total de votos no primeiro turno.