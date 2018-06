Fornecimento de água e energia estará 100% na Região Serrana do Rio até quinta

SÃO PAULO - O vice-governador do Estado do Rio e secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão, informou nesta segunda-feira, 17, que, até quinta-feira, 20, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) e a concessionária Ampla deverão restabelecer 100% do fornecimento de água e energia elétrica nas comunidades castigadas pelas fortes chuvas na região serrana.

Segundo Pezão, o fato de não ter chovido nesta segunda em Nova Friburgo - o município mais castigo pela tragédia - facilitou os trabalhos de ajuda às vitimas e permitiu o acesso das equipes de socorros a praticamente todas as localidades da região. "Se continuar assim, amanhã (terça-feira), a gente já poderá chegar por terra a toda a área rural".

