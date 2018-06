Fornecimento de água volta para moradores do Rio

O fornecimento de água voltou para moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e da Ilha de Paquetá nesta terça-feira, 9. A volta do abastecimento foi antecipada e os moradores estavam sem água desde o fim de semana por conta de "picos" de energia na linha que abastece a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Laranjal no fim de semana. A falta de energia elétrica acabou danificando o funcionamento da adutora dentro da Estação de Tratamento de Água e o conserto foi concluído pelos técnicos da Cedae e os seis motores de 1.500 cv de potência, que foram levados para uma estufa, já secaram e estão sendo reinstalados. De acordo com nota da empresa, não é a primeira vez que esta estação tem queda abrupta do fornecimento de energia elétrica. Desta vez, a Cedae irá buscar na justiça o ressarcimento dos danos causados na estação de tratamento e na adutora e também irá comunicar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que medidas sejam avaliadas em relação à concessionária de energia elétrica. Apesar do restabelecimento da água, a Cedae pede que os moradores da região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Ilha de Paquetá continuem economizando água nas próximas 36 horas, evitando regar plantas, lavar carros, utilizar mangueiras para lavar calçadas e escovar os dentes com torneiras abertas, entre outras medidas de economia.