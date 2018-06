Fornecimento de energia volta nos Jardins e Cerqueira César Os bairros do Jardins e da Cerqueira César, região central da cidade, ficaram parcialmente sem luz durante 40 minutos no início da tarde desta quinta-feira. A razão, segundo a assessoria de imprensa da Eletropaulo, foram problemas em dois circuitos de fornecimento de energia que abrangem a região, às 13h21. A assessoria confirmou a queda de energia, mas não soube precisar, ainda, as causas. Técnicos da Eletropaulo foram encaminhados à região para realizar a apuração do que causou a interrupção. Cerca de 40% dos locais atingidos pela queda nos dois bairros tiveram a energia estabelecida por volta das 14h05. Segundo a Eletropaulo, os outros 60% foi restabelecidos duas horas depois da queda na rede de energia.