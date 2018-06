Forro de colégio cede durante conferência em Porto Alegre

Parte do forro do salão de atos do colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, cedeu na manhã deste sábado, 23, durante a realização da Conferência Municipal de Assistência Social. Na hora do acidente, cerca de 200 pessoas ocupavam a parte frontal do auditório.

Dez funcionários do colégio e uma pessoa ligada à organização do evento foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. Eles passaram por exames e, depois, foram liberados.

Na manhã de sexta-feira, 22, foi verificado um vazamento na caixa d'água do colégio, que causou o acidente. O mezanino já havia sido interditado.

Segundo nota divulgada pelo colégio, após o trabalho da perícia no local todas as medidas de recuperação e segurança serão tomadas para evitar novos acidentes. Afirmou-se ainda que o fato foi um incidente isolado.