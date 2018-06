Fortaleza sente reflexo de abalos em Sobral Moradores de alguns bairros de Fortaleza sentiram ontem a terra tremer por alguns segundos. Não havia registros de abalos na capital cearense desde 1981. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora a região Nordeste, os tremores podem ser reflexo do terremoto de 4,2 na escala Richter registrado ontem no distrito de Jordão, em Sobral, a 230 km de Fortaleza. Sobral sofre com o fenômeno desde o início do ano. Técnicos da UFRN já anotaram mais de 700 tremores na região.