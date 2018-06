Forte neblina nas rodovias de SP Uma forte neblina toma conta de várias regiões da capital paulista, principalmente da zona Sul. As principais rodovias que saem de São Paulo também têm vários pontos de neblina. A Polícia Rodoviária está pedindo muita atenção dos motoristas. O aeroporto de Congonhas já está aberto para pousos e decolagens e a Infraero informa que há uma atraso de sete vôos para pouso e de seis para decolagem. Já o aeroporto de Cumbica está impedido de realizar pousos, só estão liberadas as decolagens. Muitos aviões estão sendo desviados para Viracopos, em Campinas. Na serra da Mantiqueira também há muita neblina. Esta situação deve piorar as condições de dispersão de poluentes na cidade, concentrando a poluição em uma nevóa que vai cercar São Paulo, sob a cor cinza.