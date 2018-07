Fortes chuvas alagam Salvador As últimas semanas de um outono ensolarado na capital baiana foram interrompidos neste final de semana com uma chuva intensa que começou na noite de sábado e se estendeu até o final da tarde de domingo causando muitos problemas em Salvador. ] Pelo menos três pessoas se feriram e outras três estavam desaparecidas até o inicio da noite do domingo devido aos vários desabamentos e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas Avenidas foram interditadas, dezenas de ruas alagadas e uma maternidade invadida pelas águas. Os maiores problemas ocorreram nos bairros periféricos de Narandiba, Caixa D´Água e Palestina. No Beco do Cirilo, Caixa D´Água uma oficina desabou danificando vários carros. Um vigilante que dormia no local esta desaparecido. No Bairro de Narandiba paredes de uma casa em construção caíram sobre o telhado de um imóvel vizinho ferindo o casal José Santos e Josilene Santana e a filha de 3 anos. Todos tiveram escoriações e foram levados para o Hospital Roberto Santos. Na Palestina um deslizamento de terra derrubou uma árvore e pode ter soterrado duas pessoas. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram a tarde retirando escombros, mas não haviam encontrado nenhum corpo até as 17 horas. No Bairro de Baixa Quintas a água invadiu a Maternidade Tsyla Balbino, atingindo a sala de cirurgias, obrigando os médicos a suspenderem todos os partos. Avenidas importantes de Salvador como a Vasco da Gama e a Garibaldi ficaram alagadas e foram interditadas pela prefeitura por medida de segurança. Depois de quase 15 horas de chuvas praticamente ininterruptas em Salvador, 150 ocorrências haviam sido registradas pela Coordenação de Defesa Civil da Prefeitura. O serviço de meteorologia informou que as chuvas devem continuar caindo em na capital baiana pelo menos até hoje.