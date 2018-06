Fortes chuvas causam alagamentos em 80% de município no RS

PORTO ALEGRE - Pelos menos 300 famílias foram atingidas pelas enchentes no município de Rolante, no Vale do Paranhana (RS), localizado a cerca de 120 km de Porto Alegre. As informações são do comandante do Corpo de Bombeiro de Rolante, Deoclides da Silva. “Estimamos que 80% da cidade foi atingida pelas cheias. Entre os bairros mais críticos estão Alto Rolante, no interior do município, e Mascarada”, disse.

Com as fortes chuvas, no final da noite desta quinta-feira (5), um açude de uma propriedade particular da região transbordou e as fortes correntezas destruíram parte do asfalto da ERS-239, entre as cidades de Rolante e Riozinho. A rodovia teve de ser interditada.

Técnicos da Defesa Civil, bombeiros e voluntários trabalharam durante toda a madrugada e manhã desta sexta na remoção das vítimas das enchentes e também na limpeza das ruas e calçadas.

Dados da Defesa Civil apontam que choveu cerca de 130 milímetros em apenas uma hora e meia. A média histórica de chuva para o mês de janeiro em Rolante é de 180 milímetros. No total, bombeiros de ao menos dez cidades gaúchas foram acionados para ajudar no resgate das vítimas.

Os Bombeiros Voluntários de Rolante pedem para quem tiver interesse de ajudar com doações os desabrigados que entrem em contato pelo telefone: (51) 3547-3108.