Fortes chuvas fazem Roraima decretar estado de calamidade

O governador de Roraima José de Anchieta Júnior decretou na manhã deste domingo estado de calamidade pública no Estado devido às fortes chuvas na região. Principal preocupação do governo estadual, o nível de águas do rio Branco estava ontem 9,60 metros acima do normal e, por isso, o tráfego na BR-174 está parcialmente interditado desde a última sexta-feira.

Segundo informações da agência estadual de notícias, publicadas no portal eletrônico do governo de Roraima, a estrada que liga Roraima ao Amazonas e à Venezuela foi vistoriada por técnicos da Defesa Civil e engenheiros da empresa responsável por obras recentes de reconstrução da rodovia. Após a análise, os especialistas recomendaram a interdição total da via por um trecho de aproximadamente dois quilômetros, no município de Caracaraí.

A preocupação é de que o nível de águas do rio Branco possa subir ainda mais e ultrapasse o limite da última grande cheia, registrada em 1976, quando subiu 9,80 metros acima do nível normal. "Hoje à tarde (sábado) sobrevoamos toda a bacia do rio Branco na localidade de Caracaraí e há perigo iminente do rompimento da rodovia 174", afirmou o vice-governador, Chico Rodrigues, segundo a agência de informações do governo estadual. Nove municípios estão em situação de emergência. Das 15 comunidades do Baixo Rio Branco, pelo menos a metade está submersa, segundo informações creditadas à Defesa Civil. A região Sul do estado é a mais afetada.

Ajuda

O governador José de Anchieta deve se encontrar amanhã com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra de Souza, para solicitar auxílio do governo federal. Entre os pedidos estará a doação de 300 toneladas de alimentos não perecíveis para atender as pessoas atingidas pelas chuvas.

De posse de um relatório elaborado pelo Gabinete de Prevenção e Gestão de Desastres, Anchieta mostrará imagens em vídeo e fotografias de todas as regiões do estado. O governo estadual já solicitou apoio da Aeronáutica e do Exército para ajudar em operações na região.