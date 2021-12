Fortes chuvas interrompem fornecimento de energia em cidades do interior da Bahia

SÃO PAULO - Cidades do interior da Bahia tiveram o fornecimento de luz suspenso nos últimos dias. As fortes chuvas provocaram um aumento na incidência de raios e quedas de árvores, o que afetou o serviço de energia. Desde o fim de novembro, moradores têm sido castigados pelas tempestades que já deixaram 18 mortos, 286 feridos e cerca de 15,4 mil sem casa. No total, 72 municípios já estão em situação emergência e houve rompimento de pelo menos duas barragens, conforme dados atualizados até domingo, 26.

Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coelba), os trabalhos continuam para que a situação seja normalizada o quanto antes. Itambé, Itororó, Santo Amaro, Maragogipe, Amélia Rodrigues, Juazeiro e Jacobina foram algumas das cidades que tiveram o serviço interrompido.

#JuntospelaBahia | 1️⃣5️⃣5️⃣4⃣ atendimentos foram realizados por nossas equipes nos últimos 2 dias. Continuaremos com reforço na operação e nos dedicando ao máximo para normalizar os clientes afetados pelas chuvas no Estado. O fim de semana acabou, mas nossa operação continua! ‍ pic.twitter.com/bvJ8kcMeEA — Neoenergia Coelba (@neoenergiaba) December 26, 2021

Estradas

As fortes chuvas também têm provocado deslizamentos e interditado rodovias. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) afirma que continua monitorando a situação nas rodovias estaduais.

Conforme a pasta, mais oito ocorrências foram registradas pelas equipes, no domingo, 26, aumentando para 25 pontos afetados em rodovias de sete diferentes regiões, que são: extremo sul, sudoeste, médio Rio de Contas e Irecê, além da Chapada Diamantina, litoral sul e Recôncavo.

Enchentes

O número de mortes causadas pelas fortes chuvas na Bahia chegou a 18 neste fim de semana. Com o aumento do número de cidades atingidas pelas fortes chuvas, o governo da Bahia reforçou a estrutura de apoio às vítimas. Além de Ilhéus, as cidades de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês também contam com postos avançados para auxiliar o trabalho dos bombeiros. O Estado mantém ainda um gabinete avançado em Itamaraju para dar assistência aos municípios do extremo sul.