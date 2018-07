Fortes ventos em São Paulo com chegada de frente fria Rajadas de ventos de até 80 quilômetros por hora atingiram a cidade de São Paulo a partir das 13h e provocaram danos e prejuízos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), na região do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, foram registradas rajadas de 80 quilômetros por hora e de 76quilômetros por hora perto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul. De acordo com o técnico em Meteorologia, Alexander Cabral da Silva, do CGE, os ventos ocorreram por causa da chegada de uma frente fria vinda do sul, que provocou um choque ao encontrar-se com a massa de ar quente que estava sobre o Estado. Por causa dos ventos, árvores, muros e antenas caíram atingindo pessoas que passavam pelas ruas. Na zona oeste de São Paulo, uma banca de jornal foi deslocada por causa da força do vento e atingiu uma pessoa.