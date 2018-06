Fortes ventos suspendem operações em Congonhas As operações foram suspensas no Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por volta das 16 horas desta terça-feira, 3, devido aos fortes ventos na região. Além da ventania, segundo a assessoria da empresa, as imediações do aeroporto estão sem energia elétrica. A iluminação em Congonhas era mantida por meio de um gerador. Até o fechamento da pista, a Infraero contabilizava apenas cinco decolagens com atrasos superiores a 45 minutos, das 203 programadas para esta tarde. O número representa 2,5% dos vôos programados das 5h30 às 16 horas.